Кличко попросит Раду распустить Киевсовет: видео

Виталий Кличко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить досрочные выборы. Об этом он заявил на сессии Киеврады.

Свое решение Кличко обосновал тем, что просил глав фракций провести сегодня, 19 сентября, сессию Киеврады, но депутаты не собрались. На заседании зарегистрировались только 38 депутатов из 120, такого количества недостаточно для принятия решений. По мнению мэра, это срывает подготовку бюджета города.

16 сентября в парламент был внесен законопроект о столице, предусматривающий перевыборы мэра Киева и Киеврады 8 декабря.

17 сентября Кличко встречался с главами фракций Киеврады и просил их провести сессию Киевсовета.

Сегодня Рада внесла законопроект о столице в повестку сессии.

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