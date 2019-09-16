Богдан может принять участие в выборах мэра Киева

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава ОП Андрей Богдан может стать кандидатом в мэры Киева. Об этом он заявил в интервью BBC.

Комментируя ситуацию с вероятными досрочными выборами киевского мэра, Богдан сказал: "Наименьшая проблема в этом всем - кандидаты. Кандидатур много. Может быть, даже я пойду".

Он уточнил, что никогда не думал об этом всерьез, но считает, что "последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана".

По словам Богдана, он уже почти выполнил свою функцию в качестве главы ОП. "Как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. Мне нужно заняться чем-нибудь серьезным. Например, выборами мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?" - сказал он.

Также Богдан рассказал, что решения о проведении внеочередных местных выборов пока что не принято. По его словам, сейчас рассматриваются три пути перезагрузки местной власти.

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