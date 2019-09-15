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У Зеленского рассказали о реформе децентрализации: что планируют

У Зеленского рассказали о реформе децентрализации: что планируют - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.09.2019, 19:16

Замглавы фракции СН анонсировал замену глав ОГА префектами, райисполкомы в Киеве и местные выборы после окончания децентрализации

Главы ОГА могут быть заменены префектами, а в Киеве появятся районные советы. Об этом рассказал первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Левому берегу.

"Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА", - заявил Корниенко.

По его словам, вместо глав ОГА планируется ввести должность префекта.

Также Корниенко сообщил, что в Киеве появятся районные советы и районные исполкомы, обсуждается вопрос о том, чтобы наделить их правом оставлять себе часть местных налогов. 

Корниенко рассказал, что в Слуге народа планируют закончить децентрализацию к весне, после чего провести местные выборы. Также в планах принятие закона об административно-территориальном устройстве страны, в котором будут прописан состав каждой громады.

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децентрализация местные выборы Александр Корниенко главы ога
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