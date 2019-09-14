В Раде зарегистрировали законопроект о столице

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде зарегистрировали проект о внесении изменений в закон "О столице - городе-герое Киеве" (N2143). Карточка проекта закона опубликована на сайте Рады.

Законопроект был внесен в Раду 13 сентября. Текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Сейчас, по данным с парламентского сайта, законопроект получен для ознакомления руководством Рады.

Ранее источники в Слуге народа сообщали корреспонденту LIGA.net, что после принятия закона о столице могут быть назначены выборы мэра столицы.

Собеседник заявлял, что: "Там будет много изменений. Останутся райадминистрации и исполкомы, на это нужно один-два месяца".

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