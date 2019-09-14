В Раде зарегистрировали законопроект о столице

В Верховной Раде зарегистрировали проект о внесении изменений в закон "О столице - городе-герое Киеве" (N2143). Карточка проекта закона опубликована на сайте Рады.
Законопроект был внесен в Раду 13 сентября. Текст проекта отсутствует на сайте ВР.
Сейчас, по данным с парламентского сайта, законопроект получен для ознакомления руководством Рады.
Ранее источники в Слуге народа сообщали корреспонденту LIGA.net, что после принятия закона о столице могут быть назначены выборы мэра столицы.
Собеседник заявлял, что: "Там будет много изменений. Останутся райадминистрации и исполкомы, на это нужно один-два месяца".
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