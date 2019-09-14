Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раде зарегистрировали законопроект о столице

В Раде зарегистрировали законопроект о столице - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 11:00

Ранее источники в Слуге народа сообщали LIGA.net, что после принятия закона о столице могут быть назначены выборы мэра столицы

В Верховной Раде зарегистрировали проект о внесении изменений в закон "О столице - городе-герое Киеве" (N2143). Карточка проекта закона опубликована на сайте Рады

Законопроект был внесен в Раду 13 сентября. Текст проекта отсутствует на сайте ВР.

Сейчас, по данным с парламентского сайта, законопроект получен для ознакомления руководством Рады. 

Ранее источники в Слуге народа сообщали корреспонденту LIGA.net, что после принятия закона о столице могут быть назначены выборы мэра столицы

Собеседник заявлял, что: "Там будет много изменений. Останутся райадминистрации и исполкомы, на это нужно один-два месяца". 

Смотрите видео: Кличко: Зеленский хочет иметь "своего" мэра Киева, я не согласен

Напишите нам
верховная рада Слуга народа
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 