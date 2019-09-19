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Рада внесла в повестку дня закон о столице

Рада внесла в повестку дня закон о столице - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 10:19

Заонопроект предусматривает перевыборы мэра Киева и Киевской городской рады

Верховная Рада внесла в повестку дня сессии законопроект о столице Украины - городе-герое Киеве.

"За" проголосовало 237 депутатов, "против" - 45, воздержалось - 56, не голосовало - 58.

Законопроект предусматривает разделение должностей городского головы и главы КГГА, восстанавливает в Киеве районные советы и их исполкомы, предполагает сокращение количества депутатов в Киевраде со 120 до 84 и назначает перевыборы мэра и Киеврады на 8 декабря этого года.

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верховная рада закон о столице
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