Что ждет Киев? Детали законопроекта о столице

КГГА (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект №2143 о столице Украины - городе-герое Киеве, поданный депутатами фракции Слуга народа, предполагает разделение должностей мэра и главы КГГА, сокращение числа депутатов Киеврады и восстановление районных советов. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Государственную исполнительную власть в Киеве, в соответствии с новым законопроектом, осуществляет КГГА. Глава КГГА назначается и увольняется президентом по представлению Кабмина, в его полномочия входят контрольно-надзорные и координационные функции. Так, глава КГГА может принять решение о приостановке актов органов местного самоуправления Киева, если считает, что они противоречат интересам громады, или нарушают законы или Конституцию. В законопроекте подчеркнуто, что должность главы КГГА не совместима ни с какой другой должностью - таким образом, мэр Киева больше не сможет являться одновременно главой КГГА.

В законопроекте также предлагается сократить число депутатов Киеврады со 120 до 84.

Местное самоуправление в Киеве, в случае принятия законопроекта, будет разделено между Киеврадой и районными советами, которые смогут создавать исполнительные комитеты, получат районные бюджеты и будут, в частности, решать вопросы дошкольного и среднего образования, первичной и профилактической медицинской помощи, озеленения, торговли на рынках, вопросы строительства районного уровня и другие.

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