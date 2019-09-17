Законопроект о столице: названа дата выборов киевского мэра

Киевсовет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно законопроекту №2143 о столице Украины - городе-герое Киеве, досрочные выборы киевского мэра и депутатов Киеврады могут пройти уже в декабря 2019 года. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

В разделе законопроекта "Заключительные и переходные положения" сказано: "Назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевской городской рады на воскресенье 8 декабря 2019 года".

Когда именно будет рассмотрен законопроект, пока неизвестно. В то же время, поскольку закон о местных выборах требует, чтобы досрочные выборы были назначены не позднее, чем за 60 дней до их проведения, Раде потребуется принять новую редакцию закона о столице в течение ближайших двух недель.

Законопроект подали в парламент 39 депутатов из фракции Слуга народа, в том числе - Андрей Клочко, Андрей Холодов, которого называли возможным кандидатом в киевские мэры, Даниил Гетманцев.

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