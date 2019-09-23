Кличко: Мы предложили Раде альтернативный законопроект о Киеве

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Группа народных депутатов подала в Верховную Раду альтернативный законопроект о столице. Об этом на пресс-конференции объявил столичный мэр Виталий Кличко, у которого на должности главы Киевской государственной госадминистрации - затяжной конфликт с командой Офиса президента.

"Мы предложили сейчас альтернативный законопроект, который зарегистрирован в Верховной Раде, где четко прописано, что <...> у каждого киевлянина осталось право выбирать власть, и эта власть должна быть подотчетна исключительно киевлянам, а не назначаться".

Карточка документа "Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" доступна на сайте парламента с 19 сентября, однако ни текста, ни пояснительной записки к нему пока нет.

Его авторы - Сергей Алексеев, Андрей Кот, Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Ярослав Дубневич, Николай Люшняк, Ольга Белькова, Роберт Хорват и Ирина Фриз (четверо - из Евросолидарности, один - Батькивщина, остальные - внефракционные, в том числе один - из группы За майбутне).

Столичный мэр заявил, что оба законопроекта должны пройти процедуру общественного обсуждения, по ним должны состояться дискуссии экспертов, освещение в СМИ, - и вслед за этим документы вынесут на голосование.

Кличко надеется, что обсуждение в Раде и голосование не будет в режиме "турбореактивности", присущим первым неделям работы фракции Слуга народа.