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Киев привязал выборы в Донбассе к ликвидации группировок ЛНР/ДНР

Киев привязал выборы в Донбассе к ликвидации группировок ЛНР/ДНР - Фото
Степной Донбасс (скриншот из видеозаписи)
16.10.2019, 08:49

Украина озвучила четкие условия для разблокирования политической части минских соглашений. Выполнение блока безопасности названо ключевым для мира.

Выполнение политического блока минских соглашений возможно только при условии упразднения террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом говорится в коммюнике по итогам вчерашнего заседания контактной группы в Минске от Дарки Олифер, пресс-секретаря украинского переговорщика Леонида Кучмы.

Помимо этого принципиального условия, для начала процесса выполнения политических пунктов соглашений также необходимо:

- полное прекращение огня;
- обеспечение доступа наблюдателей ОБСЕ везде в Украине;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- обеспечение работы украинского ЦИК, партий, СМИ и иностранных наблюдателей (не указано, на всей территории Украины, включая Крым, или только на свободной и в ОРДЛО, - ред.);
- возвращение Киеву контроля над российско-украинской границей и другое.

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Что касается разведения войск, Украина подчеркнула необходимость демилитаризации оккупированного Кальмиусского, Новоазовска, Саханки и Кумачово - там должно быть отведено тяжелое вооружение и техника российских оккупантов и коллаборационистов.

Кроме того, в социально-экономической рабочей группе Минска Украина напомнила о необходимости:

- выхода ОРДЛО из рублевой зоны;
- возвращения украинской государственной и частной собственности;
- восстановление уплаты налогов в украинский госбюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

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