У Зеленского говорят, что вопросы Крыма и Донбасса - неразделимы

Антон Кориневич (Фото: скриншот видео Прямого канала)

Представитель президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич убежден, что вопросы деоккупации полуострова и оккупированной части Донбасса разделять нельзя. Об этом он сказал на круглом столе в Киеве, передает Униан.

По словам чиновника, нельзя забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны привнесенной извне проблемы. Концентрация на чем-то одном, считает он, не принесет нужного результата.

"Мы, когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - сказал Кориневич.

Ранее Зеленский признал , что формулы возвращения Крыма в настоящее время нет.

заявил, что, по его мнению, нормандский формат - это также возможность решения вопроса по возвращению Крыма. В РФ такие переговоры сразу отвергли 10 октября во время общения с журналистами президент

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