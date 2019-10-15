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У Зеленского говорят, что вопросы Крыма и Донбасса - неразделимы

У Зеленского говорят, что вопросы Крыма и Донбасса - неразделимы - Фото
Антон Кориневич (Фото: скриншот видео Прямого канала)
15.10.2019, 17:20

Представитель президента в АРК считает, что Крым и Донбасс - две стороны привнесенной извне проблемы

Представитель президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич убежден, что вопросы деоккупации полуострова и оккупированной части Донбасса разделять нельзя. Об этом он сказал на круглом столе в Киеве, передает Униан.

По словам чиновника, нельзя забывать, что Крым и Донбасс - это две стороны привнесенной извне проблемы. Концентрация на чем-то одном, считает он, не принесет нужного результата.

"Мы, когда говорим о реинтеграции и деоккупации, говорим о двух составляющих территории Украины, которые сейчас являются, к сожалению, временно оккупированными. Когда мы говорим о Крыме и Донбассе, мы надеемся, что государство сможет наработать соответствующие механизмы по реинтеграции и деоккупации наших территорий", - сказал Кориневич.

  • Ранее Зеленский признал, что формулы возвращения Крыма в настоящее время нет.
  • 10 октября во время общения с журналистами президент заявил, что, по его мнению, нормандский формат - это также возможность решения вопроса по возвращению Крыма. В РФ такие переговоры сразу отвергли.

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деоккупация Крым Донбасс антон кориневич
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