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Зеленский рассказал о стратегии возвращения Крыма

Зеленский рассказал о стратегии возвращения Крыма - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 11:17

Президент заявил, что он постоянно поднимал вопрос о том, почему в нормандском формате не обсуждается вопрос возвращения оккупированного полуострова

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, нормандский формат - это также возможность решения вопроса по возвращению Крыма. Об этом президент заявил во время пресс-марафона.  

Отвечая на вопрос о стратегии по возвращению Крыма, Зеленский заявил: "Я постоянно поднимал вопрос, почему в Минске не обсуждается Крым, почему в нормандском формате не обсуждается Крым? Для меня нормандский формат - это еще и возможность возвращения, решения вопроса по Крыму. Просто возвращение его хотя бы для обсуждения. Потому что сейчас не существует какого-либо трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров, европейцев, США, канадцев, там вопрос есть только в санкционном формате".

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Владимир Зеленский Крым нормандский формат
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