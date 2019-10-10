Зеленский рассказал о стратегии возвращения Крыма

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, нормандский формат - это также возможность решения вопроса по возвращению Крыма. Об этом президент заявил во время пресс-марафона.

Отвечая на вопрос о стратегии по возвращению Крыма, Зеленский заявил: "Я постоянно поднимал вопрос, почему в Минске не обсуждается Крым, почему в нормандском формате не обсуждается Крым? Для меня нормандский формат - это еще и возможность возвращения, решения вопроса по Крыму. Просто возвращение его хотя бы для обсуждения. Потому что сейчас не существует какого-либо трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров, европейцев, США, канадцев, там вопрос есть только в санкционном формате".

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