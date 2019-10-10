Крым и нормандский формат. В РФ отреагировали на слова Зеленского

Главы МИД нормандской четверки в Берлине (фото - пресс-служба МИД ФРГ)

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ прокомментировали слова президента Владимира Зеленского о обсуждении вопроса деоккупации Крыма в рамках нормандского формата. Реакцию замглавы МИД РФ Андрея Руденко цитируют подконтрольные Кремлю СМИ.

Россияне отвергают возможность обсуждения темы полуострова с участием представителей нормандской четверки, заявляя, что этот формат создан для Донбасса.

"Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - заявил Руденко и добавил, что РФ не будет обсуждать вопрос Крыма "ни на каких площадках".

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