Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Крым и нормандский формат. В РФ отреагировали на слова Зеленского

Крым и нормандский формат. В РФ отреагировали на слова Зеленского - Фото
Главы МИД нормандской четверки в Берлине (фото - пресс-служба МИД ФРГ)
10.10.2019, 16:25

Президент Украины сегодня сказал, что нормандский формат - это также возможность решить вопрос деоккупации полуострова

В Министерстве иностранных дел страны-агрессора РФ прокомментировали слова президента Владимира Зеленского о обсуждении вопроса деоккупации Крыма в рамках нормандского формата. Реакцию замглавы МИД РФ Андрея Руденко цитируют подконтрольные Кремлю СМИ.

Россияне отвергают возможность обсуждения темы полуострова с участием представителей нормандской четверки, заявляя, что этот формат создан для Донбасса.

"Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - заявил Руденко и добавил, что РФ не будет обсуждать вопрос Крыма "ни на каких площадках".

Читайте также: Зеленский сообщил о плане Б в случае провала нормандского формата

Напишите нам
Владимир Зеленский нормандский формат мид рф деоккупация Крыма Крым
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 