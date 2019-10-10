Зеленский сообщил о плане Б в случае провала нормандского формата

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что Украина уйдет из нормандского формата, если не увидит там реального диалога.

"Если я почувствую, что нет. Что там говориться о том, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу никаким образом… Если я это почувствую, то я вернусь к вам. И мы больше никогда не будем идти в ближайшее время, при нынешней власти, по этому плану", - ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, при каких условиях Украина откажется от нынешнего плана реинтеграции Донбасса.

По словам президента, в таком случае придется искать "другой план", однако, каким именно он будет, глава государства не уточнил.

Сегодня президент проводит пресс-марафон с участием более 300 журналистов. Смотрите прямую трансляцию мероприятия, а также читайте хронику от LIGA.net.

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