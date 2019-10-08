Смогут ли "моторолы и гиви" пройти в Раду: отвечает глава МИД

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если будет проведена деоккупация и реинтеграция ныне неподконтрольной части Донбасса, боевики не смогут получить депутатский мандат. Это одна из "красных линий" Киева, заверил в эфире программы Свобода слова на канале ICTV министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам главы МИД, команда президента Владимира Зеленского "хочет объяснить украинскому народу", что его безопасность, суверенитет и территориальная целостность государства - это якобы приоритет для них.

"Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся. <...> Не сядут рядом с депутатами Рады. Это политическая "красная линия", каких очень много", - подчеркнул Пристайко.

Справка. "Моторола" и "Гиви" - распиаренные, а затем ликвидированные в Донецке террористы из состава гибридных оккупационных войск РФ. Первого взорвали в лифте, второму в окно прилетел выстрел из огнемета. Нарицательные имена.

В рамках того же выступления министр рассказал о трех вариантах для Донбасса.

Летом 2018-го глава МВД Арсен Аваков объяснял детали, как якобы будет проходить деоккупация Донбасса.

Читайте аналитику: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед