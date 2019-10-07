Разумков об особом статусе Донбасса: "Красных линий" не пересекут

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При подготовке нового закона об особом статусе Донбассу не будет пересечена ни одна "красная линия". Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина, сообщает Hromadske.

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только, когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории", - отметил Разумков.

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Он подчеркнул, что речь идет и о контроле Украины над границей. "Когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - уточнил Разумков.

Разумков отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - сказал Разумков.

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По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе будет предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Глава Верховной Рады также надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Нацгвардии, полиции, которые там будут находиться.

"Это украинская территория и на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства", - уточнил он.