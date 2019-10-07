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Разумков об особом статусе Донбасса: "Красных линий" не пересекут

Разумков об особом статусе Донбасса: "Красных линий" не пересекут - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.10.2019, 06:21

Спикер Рады подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса не предусматривает федерализацию

При подготовке нового закона об особом статусе Донбассу не будет пересечена ни одна "красная линия". Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина, сообщает Hromadske.

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только, когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории", - отметил Разумков.

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Он подчеркнул, что речь идет и о контроле Украины над границей. "Когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - уточнил Разумков.

Разумков отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - сказал Разумков.

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По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе будет предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Глава Верховной Рады также надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Нацгвардии, полиции, которые там будут находиться.

"Это украинская территория и на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства", - уточнил он.

  • 30 cентября Разумков заявил, что что принятие закона об особом статусе Донбасса "будет иметь определенную ступенчатость". 
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красные линии закон об особом статусе донбасса Дмитрий Разумков
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