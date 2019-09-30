Закон об особом статусе Донбасса. Разумков дал разъяснение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что принятие закона об особом статусе Донбасса "будет иметь определенную ступенчатость". Об этом он заявил в интервью Цензор. Нет.
Отвечая на вопрос, можно рассчитывать на то, что он будет иметь определенную ступенчатость или за него быстро проголосуют и примут, Разумков сказал: "Этот процесс будет иметь определенную ступенчатость. Все законы, которые принимаются Верховной Радой, важны, но вопрос территориальной целостности, возврата людей, возврата территорий - он ключевой для любого государства и в первую очередь для нашей страны, поэтому, конечно же, его рассмотрение будет происходить сбалансированно и взвешенно, и это определенно будет дискуссия".
Он надеется, что дискуссия будет конструктивной и никто не захочет заниматься пиаром. "К сожалению, очень часто на таких вопросах в украинской политике пытаются пропиариться. А хотелось бы, чтобы все работали в интересах государства", - добавил спикер.
Читайте также: Разумков объяснил, как можно вернуть мир в Донбасс