Закон об особом статусе Донбасса. Разумков дал разъяснение

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что принятие закона об особом статусе Донбасса "будет иметь определенную ступенчатость". Об этом он заявил в интервью Цензор. Нет.

Отвечая на вопрос, можно рассчитывать на то, что он будет иметь определенную ступенчатость или за него быстро проголосуют и примут, Разумков сказал: "Этот процесс будет иметь определенную ступенчатость. Все законы, которые принимаются Верховной Радой, важны, но вопрос территориальной целостности, возврата людей, возврата территорий - он ключевой для любого государства и в первую очередь для нашей страны, поэтому, конечно же, его рассмотрение будет происходить сбалансированно и взвешенно, и это определенно будет дискуссия".

Он надеется, что дискуссия будет конструктивной и никто не захочет заниматься пиаром. "К сожалению, очень часто на таких вопросах в украинской политике пытаются пропиариться. А хотелось бы, чтобы все работали в интересах государства", - добавил спикер.

инистр иностранных дел Вадим Пристайко заявил , что по условиям минских соглашений Украина не обязана закреплять "особый статус" оккупированных территорий Донбасса в Конституции. 14 сентября м

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