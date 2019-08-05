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Разумков объяснил, как можно вернуть мир в Донбасс

Разумков объяснил, как можно вернуть мир в Донбасс - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.08.2019, 06:20

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину", - отметил глава партии Слуга народа

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбасс пока принятием законами не получится. Об этом он сказал в интервью российскому Коммерсанту.

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, "насколько реален особый статус для Донбасса", Разумков сказал: "Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну".

Он подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить, и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил он.

24 июля Разумков заявил, что вопрос о статусе русского языка во временно оккупированном Донбассе нужно будет обсуждать.

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Слуга народа Донбасс мир Дмитрий Разумков
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