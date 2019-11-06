Актриса из РФ прилетела сниматься в Украине: ее "завернули" назад

Фото: пресс-служба аэропорта Борисполь

Российскую актрису, которая прилетела на съемки в Украине, в аэропорту Борисполь задержали и отправили обратным рейсом в Беларусь (прямого авиасообщения между Украиной и РФ нет, - ред.). Об этом пишет Госпогранслужба.

Причина - в том, что годом ранее она незаконным путем посетила временно оккупированный Крым, чем нарушила украинские законы. Актриса, имя которой не раскрывается, была среди пассажиров рейса из Минска.

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За нарушение законодательства ей запретили въезд в Украину на три года. Сотрудники ГПСУ проштамповали актрисе документ и отправили обратно.

В соцсетях пишут, что это якобы Маргарита Аброськина, Радио Свобода со ссылкой на свои источники это подтверждает. LIGA.net пытается проверить эти данные.

Два года назад СБУ сняла с певца из Беларуси Макса Коржа запрет на въезд в Украину. Ранее он незаконно ездил в Крым. Примерно тогда же российскому рэперу Басте запретили въезд на территорию Украины на три года.

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