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Актриса из РФ прилетела сниматься в Украине: ее "завернули" назад

Актриса из РФ прилетела сниматься в Украине: ее "завернули" назад - Фото
Фото: пресс-служба аэропорта Борисполь
06.11.2019, 12:07

С начала года въезд в Украину запрещен 43 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства, уточнили в ГПСУ

Российскую актрису, которая прилетела на съемки в Украине, в аэропорту Борисполь задержали и отправили обратным рейсом в Беларусь (прямого авиасообщения между Украиной и РФ нет, - ред.). Об этом пишет Госпогранслужба.

Причина - в том, что годом ранее она незаконным путем посетила временно оккупированный Крым, чем нарушила украинские законы. Актриса, имя которой не раскрывается, была среди пассажиров рейса из Минска.

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За нарушение законодательства ей запретили въезд в Украину на три года. Сотрудники ГПСУ проштамповали актрисе документ и отправили обратно.

В соцсетях пишут, что это якобы Маргарита Аброськина, Радио Свобода со ссылкой на свои источники это подтверждает. LIGA.net пытается проверить эти данные.

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