Пристайко призовет ООН ввести миротворцев в захваченный Донбасс

Украина будет настаивать в ООН на необходимости введения международного миротворческого контингента на всю территорию временно оккупированной части Донбасса, а не только на линию разграничения, как того хочет Россия. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
18 января глава МИД отправляется в Нью-Йорк – и будет поднимать этот вопрос перед генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Генеральной ассамблеей ООН.
Читайте также: Лукашенко: Беларусь готова ввести миротворцев в Донбасс
Пристайко объяснил, что РФ пытается снимать вопрос о миротворцах на Донбассе, поскольку этот момент не упоминается в Минских соглашениях.
СПРАВКА. Миротворческие силы ООН – военные контингенты стран-участниц Организации, которые выделяются для ликвидации угроз миру и безопасности путем совместных принудительных действий. Применяются в случае, если экономические и политические меры не дали необходимого результата. Решение об использовании миротворцев принимает Совет Безопасности ООН, где Россия имеет постоянное членство и право вето.
Читайте также: Зеленский и миротворцы: что приблизит возвращение Донбасса?