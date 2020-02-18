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Пристайко призовет ООН ввести миротворцев в захваченный Донбасс

Пристайко призовет ООН ввести миротворцев в захваченный Донбасс - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
18.02.2020, 06:50

Министр иностранных дел будет убеждать генсека и Генассамблею ООН в необходимости введения миротворцев на временно неподконтрольный восток Украины

Украина будет настаивать в ООН на необходимости введения международного миротворческого контингента на всю территорию временно оккупированной части Донбасса, а не только на линию разграничения, как того хочет Россия. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

18 января глава МИД отправляется в Нью-Йорк – и будет поднимать этот вопрос перед генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Генеральной ассамблеей ООН.

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Пристайко объяснил, что РФ пытается снимать вопрос о миротворцах на Донбассе, поскольку этот момент не упоминается в Минских соглашениях.

СПРАВКА. Миротворческие силы ООН – военные контингенты стран-участниц Организации, которые выделяются для ликвидации угроз миру и безопасности  путем совместных принудительных действий. Применяются в случае, если экономические и политические меры не дали необходимого результата. Решение об использовании миротворцев принимает Совет Безопасности ООН, где Россия имеет постоянное членство и право вето.

  • В сентябре 2019-го Пристайко называл идею миротворцев на Донбассе "крайним вариантом" и говорил, что к ней обратятся, если не сработают Минские соглашения.
  • В октябре министр иностранных дел объяснял, что вероятность введения миротворцев в ОРДЛО остается невысокой, поскольку в мире не готовы направить миротворцев и помочь Украине восстановить "хотя бы ситуацию, когда на ее земле не убивают людей".
  • В декабре, после нормандской встречи, Пристайко вновь начал говорить, что миротворцев необходимо вводить, если Минские соглашения себя исчерпают.

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