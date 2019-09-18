Миротворцы в Донбассе. Пристайко назвал условие поднятия вопроса

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Развертывание миротворческой миссии в Донбассе может стать одним из последующих шагов, если не удастся достичь мира с помощью минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС и внешней политики, передает Укринформ.

"В этом и есть наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе заключенных минских договоренностей. Если у нас не получится и мы столкнемся с полным нежеланием двигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал Пристайко.

Он заявил, что миротворческие миссии редко приводили к решению ситуации. По его словам, в основном такие миссии приводили к замораживанию конфликта, часто на десятки лет.

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