В МИД оценили вероятность введения миротворцев в Донбасс

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV, что возможность введения на оккупированные территории международного миротворческого контингента остается невысокой.

По словам Пристайко, в мире не готовы направить миротворцев и помочь Украине восстановить "хотя бы ситуацию, когда на ее земле не убивают людей".

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"Эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много раз - и предыдущий президент, и кто угодно. До сих пор мы, мировое сообщество не готовы", - объяснил глава МИД.

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