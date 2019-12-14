Украина может вернуться к идее миротворцев в ОРДЛО - Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны, то Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН во временно оккупированном Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... Это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - отметил он.

Он напомнил, что в ходе переговоров на нормандском саммите достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного креста (МККК).