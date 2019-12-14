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Украина может вернуться к идее миротворцев в ОРДЛО - Пристайко

Украина может вернуться к идее миротворцев в ОРДЛО - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
14.12.2019, 09:43

Министр иностранных дел объяснил, в каком случае Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН во временно оккупированном Донбассе

Если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны, то Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН во временно оккупированном Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... Это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - отметил он. 

Он напомнил, что в ходе переговоров на нормандском саммите достигнута договоренность о допуске на временно оккупированную территорию Донбасса представителей Международного комитета Красного креста (МККК). 

  • В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-ПутинВот к чему пришли.
  • 13 декабря Пристайко сообщил, что 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы уточнят списки для обмена заложников, дату прекращения огня на Донбассе, согласуют новые участки разведения сил.
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