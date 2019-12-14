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Пристайко рассказал, что будет согласовано в Минске 18 декабря

Пристайко рассказал, что будет согласовано в Минске 18 декабря - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.12.2019, 08:35

По словам главы МИД, на заседании ТКГ в Минске будут рассматриваться три вопроса

18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы уточнят списки для обмена заложников, дату прекращения огня на Донбассе, согласуют новые участки разведения сил. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - отметил Пристайко.

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Он надеется, что 18 декабря состоятся заседания рабочих групп ТКГ, "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации, гуманитарная группа окончательно сверит списки".

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вадим пристайко
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