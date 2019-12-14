Украина не будет вести переговоры с боевиками - Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Россия просто встанет и уйдет из переговоров по Донбассу, если Украина будет говорить с террористами. Поэтому Украина не будет говорить с марионетками. Такую точку зрения высказал в программе Свобода слова министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что разумная гибкость в этом вопросе обеспечивается присутствием в Минске представителей оккупированных территорий. Он также напомнил о новой идее - дополнить переговорную группу в Минске представителями жителей Донбасса, переехавших на контролируемую Украиной территорию.

"Что касается официальных переговоров украинской власти, включая депутатов Верховной Рады и министров, - мы их не ведем, потому что это переговоры с марионетками… Нам необходимо говорить с Российской Федерацией, иначе произойдет то, на что, к сожалению, пошли наши коллеги, например, грузинские, которые позволили себе эти переговоры. Это приводит к тому, что Россия встает из-за стола переговоров и уходит. Больше вы Россию вынудить приехать на следующий саммит не сможете. У вас даже нет возможности заставить или договориться с Путиным, чтобы он повлиял на ту сторону", - сказал министр.

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