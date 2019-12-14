Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина не будет вести переговоры с боевиками - Пристайко

Украина не будет вести переговоры с боевиками - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
14.12.2019, 00:17

Если Украина начнет говорить с террористами, то из переговоров выйдет Россия

Россия просто встанет и уйдет из переговоров по Донбассу, если Украина будет говорить с террористами. Поэтому Украина не будет говорить с марионетками. Такую точку зрения высказал в программе Свобода слова министр иностранных дел Вадим Пристайко. 

Пристайко отметил, что разумная гибкость в этом вопросе обеспечивается присутствием в Минске представителей оккупированных территорий. Он также напомнил о новой идее - дополнить переговорную группу в Минске представителями жителей Донбасса, переехавших на контролируемую Украиной территорию.

"Что касается официальных переговоров украинской власти, включая депутатов Верховной Рады и министров, - мы их не ведем, потому что это переговоры с марионетками… Нам необходимо говорить с Российской Федерацией, иначе произойдет то, на что, к сожалению, пошли наши коллеги, например, грузинские, которые позволили себе эти переговоры. Это приводит к тому, что Россия встает из-за стола переговоров и уходит. Больше вы Россию вынудить приехать на следующий саммит не сможете. У вас даже нет возможности заставить или договориться с Путиным, чтобы он повлиял на ту сторону", - сказал министр.

Читайте также: Зеленский не собирается говорить с Донбассом так, как нужно РФ

Напишите нам
переговоры вадим пристайко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 