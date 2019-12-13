Зеленский не собирается говорить с Донбассом так, как нужно РФ

Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский не собирается вести переговоры с главарями террористических анклавов России ДНР/ЛНР на Донбассе, к чему Украину шестой год подряд подталкивает Кремль, настаивая на субъектности этих образований. Свое видение проблемы он озвучил вчера в эфире канала 1+1.

Ниже – диалог президента и ведущей шоу, попросившей его прокомментировать некое заявление кремлевской марионетки в Донецке Дениса Пушилина.

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Зеленский: Я не знаю, что он имел ввиду. Он много чего заявляет.

Ведущая: Вы вообще планируете разговаривать с этим гражданином?

Зеленский: Смотрите, я с руководством этих временно оккупированных территорий, честно говоря, не собираюсь говорить. У нас для этого есть возможность встречаться в нормандском формате. Их (боевиков) голоса слышат все на заседаниях ТКГ в Минске.

Глава государства заявил, что его команда готова "говорить с Донбассом", но только на определенной платформе и со всеми - в том числе с вынужденными переселенцами. Эту идею, говорит он, будут обсуждать в Минске.