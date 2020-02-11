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Зеленский: Россия готова думать над изменением минских соглашений

Зеленский: Россия готова думать над изменением минских соглашений - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.02.2020, 14:07

Президент надеется на местные выборы в ОРДЛО осенью этого года, но они возможны только после решения вопросов безопасности

Президент Владимир Зеленский чувствует, что Россия готова думать над изменением минских соглашений, и надеется на проведение выборов по всей Украине осенью этого года. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Президенту кажется, что ему удалось убедить Францию и Германию в необходимости уточнить минские соглашения, и он "почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать", хотя все звучит "запутанно и дипломатично".

Зеленский считает, что местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют ее, и они являются для него важным символом. Но они возможны только после завершения военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований.

По его словам, многое станет понятно после саммита в нормандском формате, который запланирован на апрель. Если там будет "топтание на месте", то шансы на выборы "уменьшатся в разы". Если же удастся договориться, то понадобится минимум три месяца, чтобы обеспечить безопасность для журналистов, ЦИК и наблюдателей.

"Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что, по его мнению, конец войны будет победой и для России - победой не над Украиной, а над собой.

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Владимир Зеленский минские соглашения нормандский формат местные выборы
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