Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ермак: Надеемся на выборы по всей стране в конце октября

Ермак: Надеемся на выборы по всей стране в конце октября - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
03.02.2020, 10:40

По словам помощника президента, это возможно только после получения контроля над всей границей

Украина может выйти на следующую встречу в нормандском формате с новым пакетом договоренностей, включая проведение местных выборов в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью журналисту Владимиру Федорину заявил помощник президента Андрей Ермак.

Ермак высказал надежду, что на саммите нормандской четверки, который должен состояться в Берлине, будут сделаны шаги, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории страны в конце октября.

При этом советник президента подчеркнул, что на переговорах речь идет только о выборах после получения Украиной контроля над границей с Россией. По его словам, президент Владимир Зеленский озвучил в Париже позицию, что Украина не может согласиться с передачей границы после выборов, поскольку это противоречит украинскому законодательству.

  • Также Ермак рассказал о том, что идет работа со Всемирным банком по формированию фонда для развития Донбасса.

Читайте также: План Б. Зеленский назвал условия возведения стены на Донбассе

Еще по теме
Напишите нам
Донбасс выборы андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 