Ермак: Донбасс может быть «современным экономическим хабом»

Андрей Ермак (скриншот с видео)

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса, включая временно оккупированные территории, «процветающий и успешный» регион. Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Федорину.

Журналист спросил у Ермака, не слишком ли высокой будет цена возвращения Донбасса под контроль Украины, если учесть нынешнее экономическое состояние оккупированных территорий.

«Что касается экономики, вы знаете, в жизни иногда так бывает, что сегодня все, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может в будущем это будет какой-то современный экономический хаб, и там будут развиваться направления, которые мы даже не мечтали и не говорили об этом», - сказал Ермак.

По его словам, команда Зеленского уже сегодня думает о развитии Донбасса. На вопрос, сколько это будет стоить, он сказал, «много», но тут же добавил, что заканчивается работа со Всемирным банком по формированию фонда для развития Донбасса.

«Это будет самая большая наша победа, когда после войны этот регион станет процветающим и успешным», - добавил Ермак.

Читайте также: План Б. Зеленский назвал условия возведения стены на Донбассе