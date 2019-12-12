План Б. Зеленский назвал условиях возведения стены на Донбассе

Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1)

На заседаниях Совета нацбезопасности было утверждено пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения украинских территорий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе Право на власть.

По словам Зеленского, отделение Донбасса стеной от остальной части Украины - не план Б, а план "последняя буква".

"Я бы очень не хотел этого. Это стена уже есть. Нам сейчас надо решать, как вернуть людей, как вернуть их ментальность, вернуть их разум, вернуть их понимание, что они украинцы. Это очень важно. У нас сейчас живая стена - у нас гибнут люди… У нас эта стена есть, и для меня это не вариант. Но к сожалению, мы должны это понимать и должны двигаться… Пять лет ждать, стрелять и терять украинцев мы точно не собираемся", - сказал президент.

По словам Зеленского, если придется построить стену, то за ней будет уже другая страна, которую Украина никогда не признает. И в этом случае необходимо будет создать все условия тем украинцам, которые захотят переехать на неоккупированную территорию.

Читайте также: Данилов назвал условия для выборов на оккупированном Донбассе