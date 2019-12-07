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Данилов назвал условия для выборов на оккупированном Донбассе

Данилов назвал условия для выборов на оккупированном Донбассе - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
07.12.2019, 07:20

Секретарь СНБО озвучил три условия для проведения выборов во временно оккупированном Донбассе

Местные выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей будут проведены только после деоккупации, по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации и согласно нашему законодательству, и стандартам ОБСЕ ", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в нормандской формате, "является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и наибольшим приоритетом безопасности повестки дня Европы".

  • 28 ноября Данилов заявил, что на нормандской встрече не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину, которые будут противоречить интересам Украины.
  • 6 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что у него "другой план" по реализации передачи Украине контроля над своей границей и проведения выборов на Донбассе чем тот, который прописан в минских соглашениях.

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Владимир Зеленский Донбасс владимир путин выборы снбо Алексей Данилов нормандский саммит
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