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Зеленский не согласен с решением Минска-2 по выборам на Донбассе

Зеленский не согласен с решением Минска-2 по выборам на Донбассе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)
02.12.2019, 11:26

Если на территории ОРДЛО будут вооруженные группировки, "ни одна партия туда не пойдет", сказал президент: то есть, никаких выборов до вывода НВФ

Президент Владимир Зеленский считает, что самым сложным вопросом в переговорах с Россией - если до него вообще дойдет - будет обсуждение очередности действий: сначала местные выборы на Донбассе - и затем передача Украине ныне захваченного РФ участка госграницы, либо сначала граница - и только затем выборы. Он выступает за второй вариант, о чем сказал изданию Spiegel.

Ниже - фрагмент диалога интервьюера с Зеленским:

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 Я скажу им прямо: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске (вторые минские соглашения, - ред.). По тому минскому соглашению, сначала пройдут выборы, а затем контроль над границей.

 Вы хотите сначала границу, потом выборы?

 Такова позиция украинцев в целом. Но это не минские соглашения. К сожалению, у нас с этим противоречие.

Президент напомнил о позиции властей Украины: "Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центризбирком должны иметь доступ".

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ордло выборы на Донбассе
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