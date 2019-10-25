Как переселенцы смогут выбрать мэра Донецка: объясняет глава ЦИК

Олег Диденко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Переселенцы смогут проголосовать на местных выборах, если приедут на подконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом в интервью Фокусу заявил новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко.

"Исходя из той законодательной базы, которая есть, они смогут проголосовать, если приедут на Донбасс", - отметил Диденко.

Он уточнил, что теоретически законодательно можно предусмотреть участие переселенцев в выборах на Донбассе вне регистрации места проживания. "Но реализовать это фактически невозможно. Каким образом бюллетени для голосования, например за городского главу Донецка, распространить по всей стране?" - объяснил Диденко.

Отвечая на вопрос, возможно ли провести местные выборы на Донбассе без переписи населения, Диденко сказал: "С точки зрения организации выборов перепись не имеет значения. Важен государственный реестр избирателей. У нас есть база данных избирателей, которая имеет юридическое значение. Перепись населения важна больше с точки зрения статистики: кто фактически проживает на этой территории, и какая там ситуация. Нам важен избирательный адрес, который определяется по данным государственного реестра".

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Диденко уточнил, что возобновление работы структур по ведению реестра избирателей – это одна из ключевых проблем, которую придется решить перед проведением выборов на временно оккупированных территориях после их освобождения.

"На момент оккупации в 2014 году мы зафиксировали данные, но потеряли контроль над отделами ведения реестра на оккупированных территориях, поскольку потеряли контроль над территориями. Как на Донбассе, так и в Крыму. Что там происходит сейчас, никто не знает", - сказал Диденко.

Он добавил, что после того, как Украина восстановит контроль над всей территорией Донбасса, узнать, сколько человек на самом деле живет - "вопрос очень сложный".

"Его нужно решить на законодательном уровне. Без этого провести выборы невозможно", - считает Диденко.