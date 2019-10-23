Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев

Отдел пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции сообщил LIGA.net, что у украинцев во время переписи населения, запланированной на конец 2020 года, будут узнавать первичные персональные данные.
В них входят:
В Минюсте подчеркнули, что список может быть сокращен или расширен по решению Верховной Рады.
Не могут быть включены в программу переписи вопросы, ответы на которые могут содержать коммерческую или государственную тайну, а также информацию, которая не предназначается для статистических целей или ограничивает права и свободы человека.
В Минюсте объяснили, что список конкретных вопросов будет сформирован Госстатом.
LIGA.net написала запрос в Госстат, однако пока ответ не получила.
Ранее боевики из террористических организаций ЛНР и ДНР устроили незаконную перепись населения на временно оккупированных территориях. Смотрите список их вопросов.
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