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Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев

Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.10.2019, 12:47

Список может быть расширен или сокращен Верховной Радой

Отдел пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции сообщил LIGA.net, что у украинцев во время переписи населения, запланированной на конец 2020 года, будут узнавать первичные персональные данные.

В них входят:

  1. Состав семьи и семейные отношения членов домохозяйства;
  2. Пол;
  3. Возраст;
  4. Дата и место рождения;
  5. Семейное положение;
  6. Этническое происхождение;
  7. Языковые признаки;
  8. Гражданство;
  9. Образование;
  10. Источники средств существования;
  11. Занятость;
  12. Миграционная активность;
  13. Жилищные условия.

В Минюсте подчеркнули, что список может быть сокращен или расширен по решению Верховной Рады.

Не могут быть включены в программу переписи вопросы, ответы на которые могут содержать коммерческую или государственную тайну, а также информацию, которая не предназначается для статистических целей или ограничивает права и свободы человека.

В Минюсте объяснили, что список конкретных вопросов будет сформирован Госстатом.

LIGA.net написала запрос в Госстат, однако пока ответ не получила.

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