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В Киеве проведут пробную перепись населения

В Киеве проведут пробную перепись населения - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.09.2019, 22:07

По мнению директора Института демографии и социальных исследований, пробную перепись лучше было бы провести в одном из районов в Западной Украине

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в двух районах Киева. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передает ZN.UA. 

По ее мнению, для пробной переписи лучше подошел бы один из районов в Западной Украине.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.

  • Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.
  • Идея провести перепись населения через смартфон и с использованием технологии блокчейн была высказана командой Владимира Зеленского во время президентской выборной кампании.

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