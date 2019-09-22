В Киеве проведут пробную перепись населения

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Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в двух районах Киева. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передает ZN.UA.

По ее мнению, для пробной переписи лучше подошел бы один из районов в Западной Украине.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.

Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн . Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.

Идея провести перепись населения через смартфон и с использованием технологии блокчейн была высказана командой Владимира Зеленского во время президентской выборной кампании.

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