В Киеве проведут пробную перепись населения

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в двух районах Киева. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передает ZN.UA.
По ее мнению, для пробной переписи лучше подошел бы один из районов в Западной Украине.
"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", - отмечает социолог.
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