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"Перепись населения" в Донбассе: Украина требует от РФ объяснений

"Перепись населения" в Донбассе: Украина требует от РФ объяснений - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
18.10.2019, 20:55

На днях боевики начали считать местных жителей в оккупации, ОБСЕ этот факт подтвердила

Украина потребовала от страны-агрессора РФ объяснений из-за фейковой переписи населения в оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщил советник постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Головченко на заседании совета ОБСЕ в столице Австрии, пишет Укринформ.

"Мы обращаемся с требованием к российской делегации разъяснить цели так называемой переписи населения в оккупированных Россией частях Донбасса, о чем СММ (ОБСЕ, - ред.) информировала в своих последних ежедневных докладах", - заявил он.

По словам дипломата, факт того, что лица, которые проводят эту "перепись", сообщили СММ о запрете общения с Миссией, вызывает дополнительное беспокойство тем, что собранная информация будет использована для запугивания местных жителей.

"Мы в очередной раз подчеркиваем российской стороне необходимость обеспечения полного и безопасного доступа СММ в оккупированные части Донбасса, чтобы иметь возможность отчитываться о ситуации по безопасности, а также мониторить и поддерживать уважение к правам человека и основным свободам", - заявил Головченко.

  • 7 октября стало известно, что боевики в Донбассе проводят так называемую перепись местного населения.
  • Позже этот факт подтвердили в мониторинговой миссии ОБСЕ.

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