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В оккупации идет перепись населения: подтверждено ОБСЕ

В оккупации идет перепись населения: подтверждено ОБСЕ - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
16.10.2019, 09:30

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что кампания по переписи населения была "хорошо подготовлена" оккупационными властями

На территориях востока, временно неподконтрольных украинскому правительству, проводится перепись населения. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

12 лиц из ОРДЛО рассказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.

Центр переписи находится в "учебном заведении" в Горловке. Три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, сообщили СММ, что люди, собиравшие данные, прошли обучение, и им были выданы буклеты с инструкциями. 

Перепись была широко анонсирована в подконтрольных оккупантам СМИ; жители ОРДЛО получали SMS-уведомления. 

Двое жителей рассказали, что лица, которые проводят эту процедуру, посетили их место проживания и не требовали никаких документов для сбора данных.  

  • 7 октября сообщалось, что боевики запустили перепись населения в оккупированном Донбассе. 
  • 2 октября сообщалось, что проукраинские жители временно оккупированного Луганска отрицательно отнеслись к тому, что 1 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украина согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу. 
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Донбасс перепись населения
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