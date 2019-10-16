В оккупации идет перепись населения: подтверждено ОБСЕ

Фото: flickr МИД Литвы

На территориях востока, временно неподконтрольных украинскому правительству, проводится перепись населения. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

12 лиц из ОРДЛО рассказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.

Центр переписи находится в "учебном заведении" в Горловке. Три женщины и два мужчины, которые проводили перепись, сообщили СММ, что люди, собиравшие данные, прошли обучение, и им были выданы буклеты с инструкциями.

Перепись была широко анонсирована в подконтрольных оккупантам СМИ; жители ОРДЛО получали SMS-уведомления.

Двое жителей рассказали, что лица, которые проводят эту процедуру, посетили их место проживания и не требовали никаких документов для сбора данных.