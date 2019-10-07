Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики запустили перепись населения: что известно - фото

Боевики запустили перепись населения: что известно - фото - Фото
Фото: LIGA.net
07.10.2019, 14:27

Собеседники в Луганске рассказали, сколько зарабатывают так называемые переписчики за две недели

Во временно оккупированном Донбассе проходит перепись населения. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Перепись началась 1 октября, продлится до 14 октября.

"Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается информация о возрасте, национальности, образовании, официальном или неофициальном трудоустройстве в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - отмечается в сообщении.

По информации LIGA.net, так называемым переписчикам за две недели работы обещают заплатить 10 000 рублей (около – 3750 грн).

Источники во Луганске уточнили, что многие жители относятся негативно к переписи. "Наверное, дело идет к местным выборам, а, может, пытаются таким образом зафиксировать брошенные квартиры", - уточнил луганчанин Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

Нажмите для увеличения

Фото: соцсети

  • 2 октября сообщалось, что проукраинские жители временно оккупированного Луганска отрицательно отнеслись к тому, что 1 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украина согласовала формулу Штайнмайера по Донбассу. 
Напишите нам
боевики Донбасс Луганск гур перепись
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 