Боевики запустили перепись населения: что известно - фото

Фото: LIGA.net

Во временно оккупированном Донбассе проходит перепись населения. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Перепись началась 1 октября, продлится до 14 октября.

"Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается информация о возрасте, национальности, образовании, официальном или неофициальном трудоустройстве в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - отмечается в сообщении.

По информации LIGA.net, так называемым переписчикам за две недели работы обещают заплатить 10 000 рублей (около – 3750 грн).

Источники во Луганске уточнили, что многие жители относятся негативно к переписи. "Наверное, дело идет к местным выборам, а, может, пытаются таким образом зафиксировать брошенные квартиры", - уточнил луганчанин Александр, имя которого изменено в целях безопасности.

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Фото: соцсети