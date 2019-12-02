Зеленский о деоккупации ОРДЛО: Те, кто за Россию, могут уехать

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то такие могут уехать - "каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить". Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос Spiegel о политических настроениях людей в оккупации.

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО, - ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", - сказал он.

Но, подчеркнул Зеленский, не нужно говорить в Украине, что "я россиянин и это моя земля".

"А если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути", - подчеркнул президент.

9 декабря в Париже состоится третий саммит лидеров нормандского формата. Редакция The Washington Post призвала президента США Дональда Трампа поддержать Зеленского перед поездкой туда.

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