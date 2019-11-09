Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сколько жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины - опрос

Сколько жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины - опрос - Фото
Фото: LIGA.net
09.11.2019, 11:38

По данным опроса, более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт

57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины. Таковы результаты количественного исследования общественного мнения в ОРДЛО, которое провела компания "Нью имидж маркетинг групп", пишет Зеркало недели.

41,6% местных жителей имеют паспорта террористических организаций ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%).

42,9% проживающих за линией фронта говорят, что никогда не думали о возможности получить российский паспорт.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: очереди, взятки, недовольства

"Однако, если сопоставить две действительно обнадеживающие цифры (все еще граждан Украины и тех, кто никогда не думал о российском паспорте) очевидна разница в 14,8%", - отмечается в сообщении.

Нажмите для увеличения

63,6% констатировали серьезные проблемы на рынке труда: работы практически нет (24,3%) или большая безработица, но работу найти все-таки можно (39,3%). Те же, кто сумел сохранить старую работу, либо найти новую, а это — 32,9%, считают, что ключевые предприятия все-таки действуют.

9,9% респондентов уверены, что Украина может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив террористическим организациям ДНР/ЛНР широкую автономию.

10,9% жителей оккупированных территорий устраивает нынешний баланс сил или создание независимого государства вроде Осетии или Абхазии, а это по сути - замороженный конфликт.

"26,8% тех, кто ожидает ухудшения ситуации, связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину - неважно, в каком статусе, все равно плохо. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределение или замораживание конфликта - 23,1% считают, что экономика пойдет вниз с таким развитием событий. Лишь 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию", - отмечается в результатах исследования.

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напишите нам
Луганск ордло опрос Донецк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 