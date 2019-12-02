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Россия выдала аккредитацию первому вузу в оккупированном Луганске

Россия выдала аккредитацию первому вузу в оккупированном Луганске - Фото
Фото: pixabay.com
02.12.2019, 10:40

Дипломы российского образца будут выдавать по четырем специальностям

Луганский государственный медицинский университет во временно оккупированном областном центре впервые получил российскую аккредитацию на пять лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Таким образом, только на шестой год гибридной войны вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

Ранее документы для аккредитации в России подали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.

Источники в городе уточнили сегодня LIGA.net, что в больницах и поликлиниках не хватает врачей. "Становится только хуже, потому что специалистов почти нет. Те, кто остались, получив российские паспорта, пытаются уехать в Россию, потому что там зарплаты больше и нервов меньше", - сказала сотрудница одной из больниц Луганска.

  • 19 ноября некоторые местные жители в захваченном гибридными войсками РФ Луганске рассказали LIGA.net, что стараются больше употреблять лекарства украинского производства.

 

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Луганск медуниверситет аккредитация российские дипломы
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