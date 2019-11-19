Просроченные российские лекарства. Что происходит в ОРДЛО

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Во временно оккупированный Донбасс специально завозят просроченные российские лекарства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Командование российско-оккупационных войск пытается скрыть масштабы распространения инфекционных болезней среди личного состава соединений и частей террористов.

"Количество инфекционных заболеваний растет в том числе из-за того, что импортные территории РФ медикаменты являются просроченными и непригодными для использования", - отмечается в сообщении.

По данным ГУР, проблема на прошлой неделе обсуждалась во время учебно-методического сбора с начальниками медицинских служб оккупантов.

Некоторые местные жители в захваченном гибридными войсками РФ Луганске отметили LIGA.net, что несмотря на шестой год войны, они стараются использовать лекарства украинского производства.

По их словам, в первую очередь из-за качества, во-вторую – цены. "Если не можем выехать, то просим родственников передать украинские лекарства (через линию разграничения, - ред.), российских тут полно, их покупаем в случае острой необходимости", - добавил собеседник.

24 октября Россия в очередной раз вторглась в Украину с так называемым "гумконвоем", украинский МИД направил РФ ноту протеста.

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