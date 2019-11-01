США в ОБСЕ отреагировали на "гумконвои" Путина в Донбасс

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Существуют сомнения в "гуманитарной" природе конвоев, которые Россия отправляет на временно оккупированный Донбасс, поскольку есть взаимосвязь между их прибытием и ростом количества обстрелов со стороны управляемых Россией боевиков. Об этом заявил временный поверенный по делам США Гарри Кемиан во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"На прошлой неделе Россия вновь направила конвои в Украину, которые фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ на границе. К сожалению, миссия (наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк, - ред.) не смогла определить содержание этих транспортных средств, и мы серьезно сомневаемся в их "гуманитарной" природе, как об этом утверждает Россия", - отметил он.

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Дипломат указал на то, что на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в среду было подробно продемонстрировано существование "очевидной взаимосвязи между предыдущими такими "гуманитарными конвоями" и всплеском атак и обстрелов на Донбассе со стороны террористов.

Во время заседания делегация Евросоюза в ОБСЕ заявила о том, что российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет, территориальную целостность Украины и основные международные гуманитарные принципы.

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант, лекарства и другую помощь РФ. Представители украинской власти и спецслужб также заявляли, что под этими фурами оккупанты вывозят тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.