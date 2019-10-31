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ЕС: "Гумконвои" РФ на Донбассе нарушают суверенитет Украины

ЕС: "Гумконвои" РФ на Донбассе нарушают суверенитет Украины - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)
31.10.2019, 22:33

Гуманитарная помощь должна предоставляться через международный механизм

Так называемые "гумконвои", которые Россия, незаконно пересекая границу Украины, отправляет на оккупированную территорию Донбасса, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы. Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

Отмечается, что гуманитарная помощь должна предоставляться через международный механизм, поэтому важно достигнуть договоренности на переговорах в Минске по этому вопросу.

"В октябре снова так называемые гуманитарные конвои заходили из России на территорию Украины через пограничный пункт пропуска" Донецк ". Как и в предыдущих случаях, это происходило без согласия украинской власти и с четким нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также основных международных гуманитарных принципов. Минские соглашения предусматривают, что поставки гуманитарной помощи осуществляется через международный механизм. Достижение договоренности по этому вопросу в гуманитарной рабочей группе остается критически важным ", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе также призвали Россию использовать свой влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для выполнения минских обязательств в полном объеме и немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным формированиям.

  • 24 октября Россия в очередной раз вторглась в Украину с так называемым "гумконвоем", украинский МИД направил РФ ноту протеста.

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