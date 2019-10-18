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Яременко: РФ не хочет решать конфликт в Донбассе по существу

Яременко: РФ не хочет решать конфликт в Донбассе по существу - Фото
Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.10.2019, 14:00

По словам нардепа, Москву интересует лишь вопрос снятия санкций

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко сообщил в Facebook, что Россия намерена добиваться снятия с нее санкций, а не решения конфликта в Донбассе по существу.

"Публичная и скрытая (но не такая уже и незаметная) активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу", - написал политик.

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Он подчеркнул, что Украина сомневается в мирных намерениях РФ из-за масштабных маневров российской армии у границ. Также, по словам Яременко, повышают градус дипломатического напряжения попытки РФ добиться в ПАСЕ признания депутатов, которые были незаконно "избраны" в оккупированном Крыму.

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санкции война в донбассе богдан яременко
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