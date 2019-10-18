Яременко: РФ не хочет решать конфликт в Донбассе по существу

Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко сообщил в Facebook, что Россия намерена добиваться снятия с нее санкций, а не решения конфликта в Донбассе по существу.

"Публичная и скрытая (но не такая уже и незаметная) активность РФ в Европе и США, выдает истинные намерения российской дипломатии - демонстрировать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу", - написал политик.

Читайте также: Трещины под ногами. Владимир Зеленский завел Украину на тонкий лед

Он подчеркнул, что Украина сомневается в мирных намерениях РФ из-за масштабных маневров российской армии у границ. Также, по словам Яременко, повышают градус дипломатического напряжения попытки РФ добиться в ПАСЕ признания депутатов, которые были незаконно "избраны" в оккупированном Крыму.

Читайте также: Советник из Офиса Зеленского: Войска РФ готовятся к войне - видео