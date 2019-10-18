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Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии - Генштаб

Россия готовится к широкомасштабной военной агрессии - Генштаб - Фото
Алексей Таран (Фото: скриншот из видео Генеральний штаб ЗСУ/YouTube)
18.10.2019, 09:37

По словам замначальника Генштаба ВСУ Алексея Тарана, вооруженные силы готовятся к отпору российской агрессии по всей границе Украины

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Таран в интервью Tyzhden.ua.

По его мнению, эти планы РФ "целиком очевидны". 

"ВСУ соответственно готовятся к отпору вооруженной агрессии по всей границе Украины", - заявил Таран.

По его словам, это касается не только линии столкновения, но и других районов, "начиная от границы с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией". 

"Сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", - резюмировал Таран.

  • В августе Defense Express заявили, что существует восемь вариантов российской агрессии.
  • Экс-начальник Генштаба Виктор Муженко в апреле заявлял, что Россия способна за час начать наступление на Украину.
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ВСУ война агрессия рф алексей таран
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