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18.04.2019, 12:11

Армия РФ способна за час начать наступление на Украину - Муженко

Армия РФ способна за час начать наступление на Украину - Муженко - Фото
Виктор Муженко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам НГШ, после боев за Дебальцево прошло совещание Путина с силовиками, которые заявили: без авиации преодолеть оборону ВСУ они сейчас не смогут

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Особенность российско-украинской войны в том, что она за один час может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов, а также сил спецопераций. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, пишут Факты.

"Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы ими вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия. По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70% готовы к ведению боев", - пояснил он.

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По словам главнокомандующего ВСУ, по состоянию на 2019-й вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри Украины.

"Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", - подчеркнул он.

Муженко уверен, что у РФ есть ряд серьезных мотиваций для масштабной наступательной операции.

"России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности. У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения. России их сейчас недостает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их ВС. Речь идет о ракетных системах, силовых установках, двигателях кораблей и вертолетов, которые производятся у нас", - пояснил он.

Муженко утверждает, что после обороны Дебальцево в РФ прошло совещание президента Владимира Путина с силовиками, и те ему заявили: "Без авиации преодолеть украинскую оборону сегодня мы не способны".

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Теги: агрессия России, война в донбассе, виктор муженко, наступление
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