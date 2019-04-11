Турчинов: Россия готовится к масштабной континентальной войне

Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе, в последние годы накапливая на своих восточных рубежах ударные группировки войск. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил сегодня в ходе 12-го Киевского форума безопасности.

"Наибольшая опасность заключается в том, что Россия не останавливается на захваченных оккупированных территориях. Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается (российская) военная инфраструктура вдоль украинской границы", - отметил он.

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По словам секретаря СНБО, на восток от Украины расположена 8 армия Южного военного округа ВС РФ, на севере - 20 армия ЗВО ВС РФ. В резерве россияне держат 1 танковую армию, 49 и 58 общевойсковые армии.

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"Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю - готовится Российской Федерацией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил ВС РФ: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад. Для наступления на возможном театре военных действий в Украине готовятся четыре дивизии и пять бригад Воздушно-десантных войск ВС РФ, пять бригад и один полк морской пехоты", - перечислил он.

По его словам, даже этот ресурс Россия считает недостаточным, так как в Южном военном округе началось формирование шести резервных, так называемых казацких дивизий.

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Также могут быть применены Черноморский флот, Каспийская флотилия и 22-й армейский корпус в оккупированном Крыму.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе", - подчеркнул Турчинов, добавив, что первым плацдармом, которые россияне попытаются взять, будет Украина.

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