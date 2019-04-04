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04.04.2019, 12:22

США нанесут ядерный удар по Польше, если туда зайдет РФ - генерал

США нанесут ядерный удар по Польше, если туда зайдет РФ - генерал - Фото
Вальдемар Скшипчак (скриншот из видеозаписи)

Несколько батальонов ВС США в Польше, Румынии и странах Балтии не изменят ситуацию, если РФ решит туда вторгнуться, считает польский генерал

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Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак полагает, что США могут применить ограниченный ядерный удар по войскам РФ, если та вторгнется в Польшу. Об этом генерал рассказал в интервью изданию Wirtualna Polska.

По его словам, в годы холодной войны США планировали ядерный удар по Красной армии на территории Польши, и эти планы не особо поменялись с той поры: теперь их рассматривают на тот случай, если Россия нападет на Польшу.

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"В военном смысле это самый разумный вариант. Для нас, поляков, он, конечно, неприемлем, но если будет война, никто нашего мнения спрашивать не будет. А географическое положение мы не можем поменять", - отметил генерал.

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Генерал считает бессмысленной риторику о создании в Польше армии, которая самостоятельно будет способна противостоять РФ, утверждая, что такого не добиться "и через десять лет, даже с 5% ВВП на вооружение".

При этом он полагает, что Альянс не бросит Польшу, если та подвергнется нападению РФ. Скшипчак говорит, что в Альянсе провели моделирование ситуации, когда Кремль атакует Польшу.

"Цель русских состояла в том, чтобы разделить наши армии между Бугом и Вислой и распространить их в Вислинском регионе. После достижения военных целей русские могли бы предъявить ультиматум НАТО и начать переговоры, которые приведут к приостановке военной операции и заключению мира с НАТО на их собственных условиях", - рассказал он.

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"...Только после месяца боев в районе за Вислой начали накапливаться силы быстрого реагирования НАТО. К сожалению, они собрались очень долго <...> Союзные войска были введены в бой. Силы НАТО ударили по вражескому крылу, после чего ситуация изменилась, и российская операция провалилась", - подытожил он.

По мнению Скшипчака, НАТО запаздывает с ответами на вызовы, которые ставит блоку Россия, и привел как пример Украину: "НАТО спало, и когда проснулось, у Путина уже были в руках Крым и Восточная Украина".

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Теги: агрессия России, польша, нато, генерал, ядерная война
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