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The Washington Post призвали Трампа срочно поддержать Зеленского

The Washington Post призвали Трампа срочно поддержать Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
02.12.2019, 10:20

Нынешнее отношение американского президента к Украине декструктивно, считают в редакции крупнейшей ежедневной газеты столицы США

Американский лидер Дональд Трамп вредит правлению украинского президента Владимира Зеленского, и это должно измениться: последнему нужна сильная поддержка США перед нормандским саммитом. Так в редакционной статье пишет The Washington Post.

Легко упустить из виду, отмечают в газете, что дело об импичменте Трампа - это постоянный ущерб, который наносится молодому правительству Украины и Зеленскому, который пообещал бороться с повсеместной коррупцией и положить конец войне с Россией и ее "гибридами".

"Зеленский добился прогресса в обоих направлениях, продвигая антикоррупционные меры через парламент и заключая некоторые соглашения по укреплению доверия с россиянами, включая обмен пленными и отвод войск", - считают в WP.

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Редакция газеты считает, что сейчас у Зеленского - переломный момент.

"Он пытается заключить новое соглашение с МВФ, которое потребует от него решительного разрыва с олигархом, поддержавшим его предвыборную кампанию и пытающимся восстановить контроль над крупнейшим банком страны. Также Зеленский проводит встречу на высшем уровне 9 декабря с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции с целью продвижения давно застопорившегося мирного соглашения", - напоминают в WP.

Редакция издания пишет, что в течение многих лет Америка в такие моменты "решительно поддерживала Украину" - не только для демократии, но и для продвижения стратегических интересов США вроде сдерживания российской агрессии в Европе.

"Но хаос, который президент Трамп ввел в отношения США и Украины, фактически создал дипломатический вакуум. Практически каждый топ-чиновник, который работал над отношениями в последние два года, подал в отставку или дал показания в ходе расследования об импичменте и был осужден президентом", - сетуют журналисты.

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Они подчеркивают, что Зеленский так и не побывал с официальным визитом в Белом доме, хотя по телефону еще в апреле Трамп вроде бы звал его, но официального приглашения затем не последовало.

"При этом Трамп все еще повторяет ложные обвинения в адрес Украины насчет выборов 2016 года: даже после того, как ему сообщили, что эти обвинения - вымысел спецслужб РФ. Госсекретарь Майк Помпео, который как раз должен пытаться спасти отношения, вместо этого предположил, что ложь Москвы "заслуживает расследования", - пишут в WP.

Все это, подчеркивают в редакции газеты, значительно ослабляет позицию Зеленского перед нормандским саммитом, на котором канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, "вероятно, будут давить на него, чтобы пойти на уступки российскому правителю", - так как сделка позволит им восстановить отношения Европы с РФ.

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"Путин, со своей стороны, захочет, чтобы Зеленский поставил под угрозу суверенитет над территориями восточной Украины, оккупированными Россией и ее прокси. Это подорвало бы независимость Украины от России и ее надежды на интеграцию с Западом", - делают вывод журналисты.

Между тем, отмечают они, в Конгрессе сохраняется сильная поддержка Украины, в том числе среди республиканцев, которые защищали Трампа.

"Они должны надавить на президента и Помпео, чтобы возродить поддержку Украины. Госдепартамент должен назначить нового топ-чиновника США на мирных переговорах (вместо Курта Волкера, - ред.). Да и сам Помпео должен был вовлечен в этот процесс. Жизненно важно, чтобы США продемонстрировали приверженность независимости Украины. В противном случае ущерб, нанесенный Трампом, будет усугублен", - резюмировали в The Washington Post.

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Владимир Зеленский дональд трамп
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