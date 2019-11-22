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Трамп доверял нарративу спецслужб РФ об Украине - экс-советник

Трамп доверял нарративу спецслужб РФ об Украине - экс-советник - Фото
Фиона Хилл (фото - ЕРА)
22.11.2019, 09:15

Экс-чиновник администрации Дональда Трампа Фиона Хилл назвала его заявления об Украине "вымышленным нарративом", который придумали спецслужбы РФ

Оценивая Украину, американский президент Дональд Трамп игнорировал топ-советников, а вместо этого придерживался фальшивой теории, что эта страна, а не Россия, вмешалась в выборы 2016 года в США. Об этом рассказала на слушаниях по делу об импичменте Трампа экс-помощник Белого дома Фиона Хилл, пишет BBC News.

По опровергнутой теории, пишет агентство, в выборы-2016 в США вмешались украинцы или отдельные лица, имеющие украинские связи, а вовсе не Россия. "Это вымысел, который разработали и распространили российские спецслужбы", - заявила она.

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Хилл отметила, что мнение Трампа об Украине во многом формировал личный адвокат Рудольф Джулиани, который "делал взрывные" и "подстрекающие" заявления о стране, "явно выдвигая темы, которые нам еще аукнутся".

Справка. Расследование по делу об импичменте выясняет, замораживал ли Трамп помощь Украине для оказания давления на ее руководство, чтобы то "накопало" компромат на его политического соперника. В США незаконно обращаться за иностранной помощью для получения преимущества на выборах. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Запутанная история с Трампом - максимально доступно

Смотрите видео: "Трампу наср… грубое слово… на Украину". Показания Холмса

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пропаганда дезинформация вмешательство импичмент Фиона Хилл
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